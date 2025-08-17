“Estamos llenos de chinos”, señala Quintín Soriano en relación a la construcción del hospital en el sur del país

Tegucigalpa– El alcalde de Choluteca, sur de Honduras, Quintín Soriano, denunció que la construcción del hospital en esa zona del país la realizan ciudadanos chinos.

“Se suponía que en la construcción de los hospitales serviría para dar trabajo a los hondureños, pero no aquí estamos llenos de chinos”, arguyó.

Agregó que se jactaban diciendo que iban a dar trabajo a los hondureños en la construcción del hospital, pero vayan a investigar, ahí está lleno de chinos.

Afirmó que el 80% de los que laboran en la construcción son chinos.

“Yo no digo que no lo hagan, pero como es que esos chinos han entrado al país, quitando la mano de obra de los hondureños, aquí no hay trabajo porque las camaroneras están afectadas por las malas decisiones de este gobierno”, señaló.

En ese sentido, pidió al pueblo de Choluteca no votar más por Libre, no votar por Rixi Moncada, el país necesita de cambios, pero no hacia la izquierda radical.

Aseguró que Libre se metió con la iglesia, con sus autoridades, y no se puede permitir, la fe de Dios se respeta.

En tal razón, dijo que solo el pueblo es el único que decide, por lo que a él el único que lo puede quitar es el pueblo a través del voto.

“Esa caminata de las iglesias tiene con chorrera (diarrea) a Mel Zelaya, ellos no querían que la gente saliera a caminar y orar por Honduras”, apuntó. IR