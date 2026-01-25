Estamos listos para seguir con los hondureños, queremos trabajar con los nuevos ministros: embajador UE

Tegucigalpa – El embajador de la Unión Europea (UE) en Honduras, Gonzalo Fournier Conde valoró como “bonito discurso” el expresado este domingo por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano durante la instalación de la primera legislatura del periodo 2026-2030.

– “Estamos aquí dispuestos a trabajar con el nuevo presidente legítimo de Honduras elegido por los hondureños y declarado el 24 de diciembre por el CNE”, expresó.

– Sobre el papel de las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, respondió que “un trabajo admirable, deben ser objeto de un gran reconocimiento”.

Agregó que Zambrano mencionó la búsqueda de consensos, un hecho que habla de la madurez política de los hondureños.

Subrayó apartados como la austeridad, la apertura de un horizonte común y el entendimiento de las fuerzas políticas representadas en la Cámara Legislativa.

Defendió que la cooperación de la UE nunca se ha detenido porque es directamente con el pueblo de Honduras, “estamos listos para seguir cooperando con los hondureños basado siempre en un lema muy bonito que me gusta repetir: todo de Honduras nos interesa y nada de Honduras nos es ajeno”, declaró a periodistas.

El embajador Fournier aseguró que tal como lo dijo en su declaración la portavoz de la alta presentante el pasado 13 de enero y como se ha dicho también en la resolución del Parlamento Europeo el pasado jueves, “estamos aquí dispuestos a trabajar con el nuevo presidente legítimo de Honduras elegido por los hondureños y declarado el 24 de diciembre por el CNE”.

Acentuó que es la hora de mirar hacia adelante y ver lo que se puede hacer juntos, no es la hora de criticar, es la hora de la grandeza de miras, del entendimiento, porque Honduras es un gran país, yo llevo un año y medio aquí lo he comprobado con un gran capital humano, con muy buena gente y por tanto ahora es la hora de trabajar todos juntos por un futuro de prosperidad compartida”.

El diplomático europeo, refirió que la UE tiene una cartera de cooperación de 150 millones de euros, además hay muchas empresas que tienen interés en invertir en Honduras.

“Estamos deseando que se conozcan los nuevos ministros para ir a verlos y trabajar con ellos. Ya estamos trabajando con la Cancillería para ser eficaces desde el minuto uno, que es lo único que queremos ser útiles a los hondureños”, reiteró.

Describió que los hondureños han dado un mandato para que haya un nuevo gobierno. Ahora hay un nuevo congreso estable y nosotros estamos aquí para ayudar.

Sobre el papel de las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, respondió que “un trabajo admirable, deben ser objeto de un gran reconocimiento, creo que la democracia no sólo del mundo sino la hondureña, tiene una deuda de gratitud con ellas. Yo creo que todos los hondureños tienen que sentirse muy orgullosos de Ana Paola Hall y Cossette López Osorio”. JS