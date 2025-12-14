Estamos listos para el escrutinio, pero falta aprobación del pleno del CNE, dice codirector electoral

Tegucigalpa – El codirector de Formación Política Electoral del CNE, Bladimir Bastida dijo este domingo que están listos para comenzar el escrutinio especial de las más de 2 mil 700 actas, pero está pendiente la aprobación del pleno del organismo electoral.

El funcionario explicó que el CNE ha ejecutado cada uno de los procedimientos para garantizar un escrutinio apegado a la ley. “Estamos listos para comenzar, pero falta que el pleno apruebe cuáles serán las maletas que se van a revisar”, añadió.

(LEER) MOE-UE visualiza actas previo al inicio del escrutinio especial por parte del CNE

Informó que personeros del Ministerio Público estarán presentes en el proceso de escrutinio para velar que no se cometan delitos electorales.

Bastida dijo que 250 cámaras se han instalado para seguir paso a paso el proceso de escrutinio. Los dispositivos son de alta definición, y estos aparatos graban y transmiten en tiempo real.

Mencionó que desde la noche del sábado se hicieron los registros de los dispositivos para lectura fácil del personal que participará en el escrutinio especial.

(LEER) Según Marlon Ochoa son más de 17 mil actas las que presentan inconsistencias

Al menos 150 personas trabajarán en cada turno. El turno A es de 7.00 de la mañana a 7.00 de la noche, mientras el turno B es de 7.00 de la noche a 7.00 de la mañana. Además, hay 50 personas más que sirven como relevos para las contingencias del proceso.

El CNE prevé que el escrutinio de más de 2 mil 700 actas podría durar hasta ocho días. JS