Estamos en crisis electoral, a votar masivamente y no permitir nos disminuyan nuestros derechos: ex rectora Castellanos

Tegucigalpa – “Ya estamos en una crisis electoral, en ese sentido lo que hay que llamar es a votar masivamente, tener expectativas, no permitir que nos quiten el derecho a elegir el día de las elecciones. Exigir que haya elecciones y no haya acuerdos políticos que nos lleven a disminuir nuestros derechos como ciudadanos que tenemos a elegir”, manifestó la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos.

Reflexionó que Honduras ha estado en un proceso electoral totalmente sometido a presiones políticas, en ese sentido en el CNE ha existido una presión por parte del partido de gobierno para agenciarse el control de los órganos electorales.

Señaló que existe presión sobre los procesos de compras y contrataciones, así como la presión de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público a los entes electorales.

La académica mencionó que el bipartidismo igualmente se ha involucrado en esta ola de presión, al tiempo que expresó su aspiración para esta presión disminuya previo al 30 de noviembre.

Caviló que la independencia se ha visto reducida al tenor de la presión de los partidos políticos a los representantes de los órganos electorales. “Esa tensión que vemos entre consejeros no es personal, eso es parte de las tensiones políticas originadas en los partidos”, expresó. JS