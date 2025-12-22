“Estamos bien, no estamos secuestradas ni huyendo”: consejeras del CNE y ratifican que habrá declaratoria

Tegucigalpa- En una comparecencia pública, en vivo, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio y Ana Paola Hall, salieron al paso para despejar rumores, denunciar presiones desde el Estado y reafirmar que la declaratoria de elecciones se hará conforme a la ley y a la voluntad popular expresada el 30 de noviembre.

-“No estamos secuestradas, ni dentro ni fuera del país”, consejeras Hall y López.

Ambas funcionarias aseguraron que se encuentran bien, tanto física como psicológica y emocionalmente, y que las decisiones adoptadas recientemente responden únicamente a medidas preventivas de seguridad, ante un contexto que calificaron como de evidente persecución política.

“Nuestro compromiso es con la Constitución y con el pueblo”

La consejera Cossette López fue categórica al fijar posición institucional.

“Reiteramos nuestro compromiso irrestricto con la Constitución de la República, la ley y la voluntad soberana expresada en las urnas”, afirmó, dejando claro que no existe abandono de funciones ni ocultamiento, y que continúan trabajando para lograr la declaratoria dentro del plazo que establece la normativa electoral.

López denunció que la situación que enfrentan no es fortuita, sino producto de acciones coordinadas de actores que “no desean que se haga la declaratoria de elecciones” y que, según afirmó, han instrumentalizado distintas instancias del Estado para obstaculizar el proceso democrático.

“Lejos de garantizar el Estado de derecho, estas actuaciones evidencian un deterioro institucional cuyo único objetivo es impedir la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”, advirtió.

Presiones desde el Estado y coacción institucional

Las consejeras revelaron que, desde las elecciones primarias hasta las generales, el proceso ha sido altamente accidentado, marcado por presiones indebidas, intimidaciones y coacción, que han alterado el curso técnico normal del proceso electoral y atentado contra la independencia del CNE.

Entre los actores señalados figuran el Ministerio Público, autoridades del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y, más recientemente, la Procuraduría General de la República, que promovió una acción de habeas corpus calificada por las consejeras como totalmente improcedente.

“No estamos privadas de libertad, no estamos detenidas, no existe ninguna violación a derechos fundamentales que amerite la activación de garantías constitucionales”, subrayaron.

LEER: Procurador General presenta hábeas corpus por desconocimiento del paradero de consejeras del CNE

“No estamos secuestradas, ni dentro ni fuera del país”

En un tono firme, pero visiblemente indignado, ambas consejeras desmintieron versiones que circularon en las últimas horas.

“No hemos sido víctimas de secuestro alguno. Ninguna autoridad extranjera nos está coaccionando. Nos encontramos en territorio nacional”, aclararon, calificando de absurdo tener que hacer este tipo de precisiones, pero necesarias ante la desinformación.

Por el contrario, señalaron que han sido autoridades nacionales las que han generado un ambiente de intimidación que pone en riesgo su seguridad personal y el normal desarrollo del proceso electoral.

Trabajo remoto, pero funciones intactas

La consejera presidenta Ana Paola Hall explicó que, conforme lo permite el marco legal hondureño, continúan desempeñando sus funciones de manera remota, con seguimiento permanente a cada una de las actuaciones necesarias para concluir el proceso electoral.

“Adoptamos medidas preventivas para evitar mayores riesgos, no para evadir responsabilidades. Muchos otros, frente a este nivel de presión, ya se habrían rendido”, afirmó.

Hall también alertó sobre señalamientos delictivos infundados, que no solo carecen de sustento jurídico, sino que incrementan el riesgo personal y buscan vulnerar el proceso democrático. “Cualquier ataque a una autoridad electoral no es personal, es un ataque directo a la democracia”, sentenció.

Respaldo nacional e internacional

Las consejeras agradecieron las múltiples muestras de solidaridad recibidas por parte del personal del CNE, ciudadanía, sectores sociales y actores de la comunidad internacional, respaldo que —dijeron— reafirma la importancia de actuar con transparencia, responsabilidad y apego al orden constitucional.

“Firmes hasta el final”

Al cierre de su comparecencia, López y Hall reiteraron su mensaje al país:

“Nuestro compromiso es firme e inquebrantable: cumplir y hacer cumplir la Constitución, salvaguardar el proceso electoral y garantizar una declaratoria legítima, transparente y respetuosa de la voluntad del pueblo hondureño”.

Y la presidenta del CNE, concluyó con una consigna que resume el momento crítico que atraviesa el país: “Firmes hasta el final y al lado del pueblo”. LB