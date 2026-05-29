Frase del día

“Estamos ante un escenario muy complejo. Ojalá que el Gobierno pueda encontrar las estrategias adecuadas. El costo de la corrupción policial ha sido enorme: hay sangre, hay dolor, hay gente en el exilio que se atrevió a hacer algo”.

Por: Proceso Digital

Carlos Hernández • Director de ASJ

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