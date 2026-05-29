Frase del día“Estamos ante un escenario muy complejo. Ojalá que el Gobierno pueda encontrar las estrategias adecuadas. El costo de la corrupción policial ha sido enorme: hay sangre, hay dolor, hay gente en el exilio que se atrevió a hacer algo”.Por: Proceso Digital29 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Carlos Hernández • Director de ASJ Noticias recientes InternacionalesMaestros mexicanos no llegan a acuerdo con Gobierno y escalarán protesta a días de Mundial SaludMédico de Trump afirma que su corazón equivale al de una persona 14 años más joven Portada DigitalPortada Sábado 30.05.2026. InternacionalesEEUU ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a tres presuntos narcotraficantes Al DíaFitch sube calificación de financiera Multiva tras fortalecer su modelo de especialización