 “Estamos a nada. La victoria es nuestra. Solo falta defenderla”: Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa- En un multitudinario cierre, Juan Diego Zelaya concluyó su campaña en la capital, acompañado de Papi a la Orden, junto a miles de personas de Tegucigalpa, Comayagüela y las aldeas, enviando un mensaje de fuerza, fe y esperanza para la ciudad.

En un ambiente de unidad y determinación, se recordó que esta ciudad de buen corazón ha estado al borde del infarto, atrapada en un profundo bache de caos y lentitud. Eso se termina hoy. El compromiso es claro: pasar del caos al orden y devolverle el movimiento a la capital.

Zelaya enfatizó que “Honduras ya despertó y nadie va a venir a imponer ningún Plan Venezuela para Honduras; se van de la Presidencia, del Congreso y de la Alcaldía.”

El mensaje destacó el trabajo conjunto con Papi a la Orden, su experiencia y su amor por Tegucigalpa, con el compromiso de construir una alcaldía aún mejor que la realizada en su gestión, con más orden, más ejecución y más resultados para la gente.

“Con la ayuda de Dios, con fe y sin miedo, con trabajo y el apoyo de ustedes, voy a ser su alcalde y estaré a la orden de todos.”

Es momento de unirnos para reconstruir, sanar, avanzar y poner orden.

La capital está lista para el cambio, apuntó.

Por su parte, Papi a la Orden remarcó la importancia de defender la libertad y la democracia al afirmar: “¡Es hoy o nunca!”. Reiteró su compromiso de servir con trabajo y vocación, y declaró con claridad: “Voy a ser su presidente y trabajaré por construir una Honduras próspera, de esperanza y de trabajo.” IR