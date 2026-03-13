Estadounidenses en La Ceiba gozarán de servicios consulares el 20 de marzo, comunica la Embajada

Tegucigalpa – Los ciudadanos estadounidenses en la ciudad de La Ceiba, Honduras, gozarán de la prestación de servicios consulares el próximo 20 de marzo, informó hoy la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

El próximo 20 de marzo los ciudadanos estadounidenses en la ciudad de La Ceiba podrán abocarse a la escuela Mazapán a partir de las 2:00 de la tarde.

Attention U.S. citizens in La Ceiba!



On March 20 at 2:00 p.m., the Consular Section will be at Mazapan School to help you with:



✔️ Passport services (child, first-time adult, and renewals)

✔️ Consular Reports of Birth Abroad (CRBA)

✔️ Notary services



📍 Mazapan School,… pic.twitter.com/lkFzq8L2uK — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) March 13, 2026

Los estadounidenses podrán solicitar servicios de pasaporte (para niños, adultos que lo solicitan por primera vez y renovaciones)

Asimismo, informes consulares de nacimiento en el extranjero (CRBA).

Adicionalmente gozarán de servicios notariales, indicó la embajada de EEUU.

La Escuela Mazapán, se ubica en la calle 6, Avenida Beckman, Zona Mazapán. (RO)