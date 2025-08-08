Estados Unidos y Venezuela, 25 años de infinitos desencuentros

Madrid- Venezuela y EE.UU. han protagonizado infinitos desencuentros desde que el presidente Hugo Chávez llegó al poder en 1999 y después con su sucesor, Nicolás Maduro, por quien la Fiscalía General de Estados Unidos acaba de ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

Desde la primera presidencia de Donald Trump, Maduro está acusado de los delitos de narcotráfico y terrorismo.

A continuación los hechos más destacados en las relaciones bilaterales desde que Maduro está en el poder.

30 septiembre.- Maduro anuncia la expulsión de la encargada de negocios estadounidense, Kelly Keiderling, y de otros dos diplomáticos norteamericanos por alentar acciones de sabotaje.

2 octubre.- EE.UU. confirma la expulsión de tres funcionarios venezolanos, incluido el encargado de negocios en Washington.

2014 16 febrero.- Maduro anuncia la expulsión de tres funcionarios consulares de EE.UU. y acusa al Gobierno de Obama de estar detrás de las protestas para derrocarlo.

2015 28 febrero.- Maduro ordena a Estados Unidos reducir el centenar de funcionarios de su embajada a 17, anuncia que requerirá visado a los estadounidenses y prohíbe el ingreso al país a siete políticos, entre ellos George W. Bush.

9 marzo.- Obama emite un decreto con sanciones a funcionarios venezolanos y declara una «emergencia nacional» por el riesgo de la situación en Venezuela para EE.UU.

2016 6 julio.- El Congreso de Estados Unidos aprueba la extensión por tres años más de las sanciones impuestas en 2014 contra funcionarios venezolanos.

2017 13 enero.- Obama emite una orden de continuidad de un año de la «emergencia nacional» declarada en 2015.

13 febrero.- EE.UU. sanciona al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, por narcotráfico.

31 julio.- Trump impone sanciones económicas directas contra Maduro, al que califica de «dictador».

2018 18 mayo.- EE.UU. anuncia sanciones económicas contra el dirigente chavista Diosdado Cabello y otros tres venezolanos.

22 mayo.- Maduro declara persona no grata al encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson.

2019 10 enero.- Estados Unidos no reconoce la toma de posesión de Maduro, que califica de «ilegítima».

23 enero.- Trump reconoce al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Maduro anuncia la ruptura de relaciones.

28 enero.- EE.UU. anuncia sanciones contra Petróleos de Venezuela.

12 marzo.- Maduro ordena la expulsión de los diplomáticos estadounidenses de su país y un mes después, Estados Unidos suspende los vuelos con Venezuela.

28 junio.- Sanciones al hijo del presidente venezolano, Nicolás «Nicolasito» Maduro Guerra.

31 julio.- EE.UU. declara fugitivo por narcotráfico al vicepresidente económico, Tarek El Aissami.

5 agosto.- Trump impone un bloqueo total a los bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense.

2020 13 febrero.- Venezuela denuncia las sanciones de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

26 marzo.- EE.UU. presenta cargos por narcotráfico contra Maduro y ofrece una recompensa de 15 millones de dólares.

27 de abril.- Maduro nombra como ministro del Petróleo a su vicepresidente económico, Tareck El Aissami, acusado por EE.UU. de narcotráfico y por cuya captura ofrece diez millones de dólares.

21 julio.- Recompensa de 5 millones de dólares por el presidente del TSJ de Venezuela, Maikel Moreno.

2021 16 octubre.- Alex Saab, presunto testaferro de Maduro preso en Cabo Verde, es extraditado a EE.UU.

2022 1 octubre.- Canje de presos: EE.UU. libera a dos sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, condenados por narcotráfico en Nueva York, a cambio de la excarcelación de siete estadounidenses presos en Venezuela.

5 octubre.- La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denuncia «el injerencismo» de EE.UU. en la disputa territorial que Venezuela sostiene con Guyana por la región del Esequibo.

2023 19 julio.- España extradita a EE.UU. al exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como ‘Pollo Carvajal’, acusado de narcotráfico.

18 octubre.- EE.UU. anuncia el levantamiento temporal de algunas sanciones sobre el oro y petróleo venezolanos y son excarcelados en Venezuela cinco opositores.

20 diciembre.- EE.UU. libera a Alex Saab a cambio de diez estadounidenses y una veintena de venezolanos presos.

2024 17 abril.- Reactivación de las sanciones sobre el petróleo y el gas venezolanos por incumplimiento de los compromisos electorales de Maduro.

27 noviembre.- Estados Unidos sanciona a 21 altos cargos de Venezuela a los que acusa de «represión» en las elecciones del 28 de julio.

2025 21 febrero.- Trump restringe el acceso a la tecnología estadounidense a los «adversarios extranjeros», entre ellos Venezuela.

16 marzo.- Maduro rechazó la decisión de Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, con lo que Caracas considera que Washington «criminaliza, de forma infame e injusta», a los migrantes venezolanos. EFE