Frase del día

“Estados Unidos y Honduras seremos socios estratégicos. Yo estoy dispuesto a fortalecer esa unión para la prosperidad de nuestro país. Yo apunto a lograr que Honduras sea el principal aliados estratégico de Estados Unidos en el Caribe».

Por: Agencias Internacionales

Nasry Asfura | Presidente electo de Honduras

