Estados Unidos y Honduras realizan acercamientos para reforzar cooperación en materia de seguridad

Tegucigalpa– La Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colleen A. Hoey, sostuvo una reunión con el ministro de Seguridad, Gerzon Onan Velásquez Aguilera, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en temas de seguridad, en beneficio tanto de Honduras como de Estados Unidos.

Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre la importancia de mantener una relación estrecha entre los dos países para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y otros delitos transnacionales, como parte del compromiso de crear un hemisferio más seguro.

En ese contexto, la Embajada de Estados Unidos en Honduras reiteró su disposición de continuar trabajando junto a las instituciones hondureñas para impulsar acciones conjuntas que refuercen la seguridad regional.

Colleen A. Hoey y Gerzon Velásquez.

En una comunicación previa, la sede diplomática destacó la captura de Alexis Flores, solicitado en extradición. A través de sus redes sociales, la embajada agradeció a las autoridades hondureñas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), quienes ejecutaron el arresto con el apoyo del Federal Bureau of Investigation (FBI) y la oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE.UU. (International Narcotics and Law Enforcement Affairs).

Asimismo, la diplomática ha sostenido otras reuniones con los nuevos funcionarios del gobierno del presidente Nasry Asfura, como parte del fortalecimiento de la colaboración bilateral en áreas clave como defensa, seguridad y migración, entre otras. LB