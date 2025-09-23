Estados Unidos extradita a un ciudadano hondureño acusado de homicidio

Tegucigalpa – El ciudadano hondureño acusado de homicidio, Melvin Martínez Guardado, fue extraditado desde Estados Unidos a Honduras, informó este lunes una fuente diplomática en Tegucigalpa.

El extraditado fue identificado como Melvin Martínez Guardado, confirmó la Embajada de Estados Unidos en Honduras en un mensaje publicado en la red social X.

Hoy, el gobierno de Estados Unidos extraditó a Melvin Martínez Guardado a Honduras para enfrentar cargos de homicidio. Esta acción destaca la solidez e importancia del tratado bilateral de extradición para fortalecer la seguridad de Honduras y de Estados Unidos. Juntos,… — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) September 22, 2025

La delegación diplomática indicó que esta entrega refleja “la solidez e importancia del tratado bilateral de extradición para fortalecer la seguridad de Honduras y de Estados Unidos”, al tiempo que resaltó que “juntos, aseguramos que los criminales no puedan evadir la justicia”.

Martínez Guardado fue entregado a las autoridades hondureñas para continuar el proceso judicial en su contra, en el marco de la cooperación internacional contra el crimen.

Entre 2014 y 2025 Honduras ha entregado en extradición a Estados Unidos más de medio centenar de nacionales acusados por narcotráfico por el país del norte.

Entre los extraditados figuran el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien en junio de 2024 fue condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico, y el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla. EFE