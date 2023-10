Estados Unidos está que arde: caos en el Congreso por el circo de los republicanos “trumpistas”

Por Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM)

Especial para “Proceso Digital” y el diario “La Tribuna” de Tegucigalpa. Y en San Pedro Sula (Honduras, para “El País”.

AGM: Jacobo, estoy tratando de buscar un adjetivo que defina el caos o el circo que hay ahora en el Congreso norteamericano y creo que “despelote” es el mas acertado. Significa una situación donde impera el desorden, el caos o la confusión. Que otra manera de interpretar que un grupo reducido de congresistas republicanos (muy radicalizados por el presidente Donald Trump”) tumbe, con la ayuda de los entusiastas colegas demócratas) al presidente (“Speaker”) de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien llevaba apenas diez meses en el cargo más importante en Estados Unidos después del presidente, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris.

El congresista republicano «trumpista» Matt Gaetz, el instigador del golpe contra Kevin CCarthy. (Foto Bill Clark-Congressional Quaterly-Roll).

JG: La verdad es que descomunal, desgariates o desmadres son términos también aptos y adecuados para describir el caos y el desmadre que ha estado y sigue existiendo en la Colina del Capitolio. La forma en que mandaron a volar a Kevin McCarthy serán objeto de burla y de lágrimas en los siglos venideros.

AGM: Como periodista, he vivido mas de diez años en Estados Unidos, pero nunca había visto un caos en el Congreso como el de ahora. El partido de Abraham Lincoln dispuesto a paralizar los presupuestos del Estado debido a rencillas personales entre los congresistas, bajo las instrucciones de su mentor y dios, Donald Trump.

El ex presidente Donald Trump alentó a sus seguidores en el congreso para tumbar a Kevin McCarthy como «Speaker». ( Foto Cristobal Herrera-Ulaskhjevich).

Quien es, por ahora, el candidato con más probabilidades de lograr en las primarias republicanas, la candidatura del partido para las elecciones presidenciales del 2024. Si se lo permite las cuatro imputaciones que tiene pendientes.

JG: El pobre Lincoln debe estar girando en su tumba, arrepentido de ver como su creación se ha convertido en un partido que está alterando todos los métodos posibles para bloquear alguna que favorezca a Joe Biden. Sin importarles que sean necesarias para el bienestar de la nación.

AGM: No puedo resistir la tentación de reproducir el título de una columna de Susan B. Glasser en “The New Yorker”: “House Republicans refuse to host Zelensky because they are too busy fighting one another”. (“Los republicanos se niegan a recibir al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, porque están muy ocupados peleándose uno con el otro”).

El asalto al congreso norteamericano del 6 de enero de 2021 por los seguidores del entonces presidente, Donald Trump. (Foto Tayfun Coskun- Anadolu Agency).

JG: Desde hace días los republicanos han estado queriendo parar la ayuda militar y económica a Ucrania. Hasta la fecha ya lograron por 45 días evitar que se usen fondos nuevos para más ayuda a ese país en guerra.

AGM: En todo este tinglado, hay un diputado republicano extremista y trumpista de la Cámara de Representantes, Matt Gaetz, por Florida, que ha provocado la votación para eliminar a McCarthy con un grupo reducido de los suyos y con la plantilla de todos los entusiastas demócratas que se apuntaron a la operación. No te parece Jacobo que esto ha sido una “vendetta personal de Gaetz contra McCarthy.? Y todo porque McCarthy aceptó el apoyo de los demócratas, en el último momento, para prorrogar por 45 días los presupuestos del Estado.

JG: Gaetz es un tipo desdeñable que ha causado lio tras lio, toda una serie de controversias y disputas en la Cámara baja. Fue el que llevo a McCarthy par ser presidente de la Cámara baja y después fue el diputado clave para elegirlo. Y fue el hombre instrumental para sacarlo del poder. Él ha sido siempre polémico, engreído a más no poder. No es muy apreciado que se diga por la mayoría de sus colegas. Lo más importante para él es decir cosas contestatarias, para que salgan inmediatamente en las pantallas de la televisión. Estar visible.

Una cruel caricatura donde se ve a Kevin Mc Carthy limpiando los zapatos de Donald Trump.(Michael de Adder- The Washington Post).

AGM-Y todo esto, en la Casa Blanca, con un presidente de 80 años dudando de presentarse o no a la reelección (a pesar que él dice que si va). Y la inflación por las nubes y la frontera con México sin control inmigratorio. Y con un expresidente, Donald Trump, insultando a los jueces que lo están juzgando. Esto no es el Estados Unidos que conocía y admiraba.

AGM: Para rematar esta semana dantesca, algunos líderes radicales republicanos están haciendo circular el rumor o “bulo” que estarían dispuestos a proponer a su ídolo, Donald Trump como próximo presidente de la Cámara de Representantes, en vez de McCarthy.

AGM: Jacobo, aunque sea solo un rumor, es para temblar.