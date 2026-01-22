Estados Unidos designa a Laura Dogu como Jefa de Misión Diplomática para Venezuela

Washington – En un paso decisivo hacia la normalización de los lazos diplomáticos, el Gobierno de los Estados Unidos designó a la exembajadora en Honduras, Laura Dogu como la nueva jefa de su misión en Venezuela.

– Dogu fue embajadora de EEUU en Honduras y cesó en sus funciones en abril de 2025.

La decisión marca el hito más relevante en la recomposición de la relación bilateral entre Washington y Caracas desde su interrupción formal en 2019.

Se trata de la mayor autoridad de una representación diplomática después de un embajador. La designación de Dogu es asimismo el mayor vuelco en las relaciones entre Washington y Caracas, interrumpidas desde 2019.

Dogu aparece como jefa de misión en la página web oficial de la embajada estadounidense en Venezuela, información que confirmó a la AFP una fuente interna bajo condición de anonimato.

Washington y Caracas transitan una proceso de reanudación «gradual» de sus relaciones en la Venezuela pos-Maduro.

Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019. Entre ellos John McNamara, el principal diplomático estadounidense en la vecina Colombia, y otros miembros del personal.

Dogu era embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, cuyo mandatario izquierdista Daniel Ortega es uno de los pocos aliados de Venezuela en la región. La diplomática estuvo al frente de esa delegación desde 2015.

Anteriormente, se desempeñó como Jefa de Misión Adjunta en la Embajada de los EEUU en la Ciudad de México, donde manejó las diferentes facetas de la compleja relación entre los EEUU y México, que involucra a casi todas las agencias del gobierno de los EEUU La Sra. Dogu es miembro de carrera del Servicio Exterior de EEUU con el rango de Ministra de Carrera. Su amplia experiencia diplomática,

Otras asignaciones en el extranjero incluyen el Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, México, y las embajadas de los Estados Unidos en Turquía, Egipto y El Salvador.

Entre 2012 y 2015 se desempeñó como subjefa de misión en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México.

Laura Dogu fue la representante de Washington en Honduras desde abril de 2022 a abril de 2025, coincidentemente con el inicio del gobierno de Xiomara Castro.

En sus tres años como embajadora mantuvo varias polémicas incluso con el entonces canciller Enrique Reina y en más de alguna ocasión las relaciones se volvieron tensas.

Venezuela

Estados Unidos lanzó una operación militar en Venezuela el 3 de enero que capturó a Maduro y lo trasladó junto a su esposa a Nueva York, donde ambos enfrentan un juicio por narcotráfico.

Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, asumió funciones de manera temporal bajo fuertes presiones de Donald Trump, quien dijo tenerla en buena estima e invitó a la Casa Blanca en una fecha aún por determinar.

El mandatario estadounidense dice estar a cargo de Venezuela, país con las mayores reservas de crudo del planeta. PD