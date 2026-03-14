Estados Unidos derrota a Canadá y se medirá a República Dominicana en semifinales

Redacción Deportes – Estados Unidos derrotó este viernes por 5-3 a Canadá y se medirá a República Dominicana en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En el partido jugado en el Daikin Park de Houston, Texas, la novena de Estados Unidos aprovechó en la primera entrada el nerviosismo de Josh Naylor, quien no supo cómo atacar un rodado de Kyle Schwarber por su primera base y permitió que Bobby Witt cruzara la registradora para colocarse 1-0.

La novena canadiense reaccionó, pero falló en momentos definitivos. Entre el cierre de la primera y segunda dejó colgados a tres hombres en las almohadillas.

El equipo Mark DeRosa volvió a la carga en el tercer capítulo. Alex Bregman bateó un roletazo por tercera con casa llena. Abraham Toro lo tomó, pero falló con un tiro alto a primera, lo que permitió carreras de Bryce Harper y Aaron Judge que ampliaron la ventaja a 3-0.

En la sexta el ataque estadounidense hizo daño con un par de palos productores de Brice Turang y Pete Crow-Armstrong, que empujaron dos carreras más para colocarse 5-0.

Canadá al fin rompió la blanqueada en el cierre de la entrada gracias a una línea de Black que impulso una carrera y recortó a 5-3 con un batazo de vuelta entera de Josh Naylor que sumó dos carreras.

El equipo canadiense mantuvo la reacción en el cierre de la séptima con hombres en segunda y tercera sin outs, pero David Bednar se fajó en la loma; retiró en fila a Josh Naylor, quien conectó un elevado por tercera, y a Tyler On’Neill y Owen Caissie, con sendos ponches.

El cerrador Mason Miller concluyó el juego de manera espectacular para Estados Unidos. Ponchó a Jared Young, Edward Julien y Otto López para consumar la victoria.

Los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol continuarán este sábado con los duelos Puerto Rico contra Italia y Venezuela ante Japón. EFE