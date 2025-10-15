Estados Unidos anuncia multa de 5,000 dólares por cruzar ilegalmente frontera con México

Ciudad de México – La embajada de Estados Unidos en México anunció este miércoles una multa de 5,000 dólares (unos 92,300 pesos mexicanos) a quienes crucen la frontera de ,manera «ilegal», una nueva medida de endurecimiento de las restricciones migratorias impuestas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donal Trump.

El portavoz de la embajada estadounidense en México, David Arizmendi, señaló en un video en X que «se aplicará una nueva multa de 5,000 dólares a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos».

«Respeta la ley, si cruzas ilegalmente a Estados Unidos enfrentarás graves consecuencias», agregó Arizmendi.

El anuncio de la multa fronteriza ocurre el mismo día en que el Gobierno de Trump informó que a partir de mañana jueves aplicará una tarifa de 1.000 dólares a los nuevos beneficiarios del ‘parole’, un tipo de permiso de residencia temporal concedido especialmente a migrantes por razones urgentes humanitarias.

El cargo aplica «para cualquier extranjero que reciba un permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos que no cumpla con una excepción», indicó en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

La nueva tarifa se aplicará a los extranjeros que reciban un permiso de permanencia temporal en Estados Unidos a través de este programa, -incluidos aquellos que tienen una solicitud pendiente pero que aún no ha sido aprobada-, con algunas excepciones, como emergencias médicas o asistencia a funerales.

El 22 de agosto pasado, la Cancillería de México afirmó que los encuentros con migrantes en la frontera estadounidense bajaron un 91 %, entre octubre de 2024 -cuando comenzó el Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum- y agosto de 2025.

Los encuentros con personas migrantes, tanto mexicanas como extranjeras, en la frontera con EE.UU., pasaron de 3.640 a 285, del 1 de octubre de 2024 al 20 de agosto pasado, según el informe de la Cancillería. EFE

(vc)