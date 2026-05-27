Estado hondureño se ahorró más de L.70 millones tras despido de cientos de burócratas, según liquidador

Tegucigalpa – El miembro de la comisión técnica liquidadora, Leonel Núñez, anunció hoy que el Estado de Honduras se ahorró más de 70 millones de lempiras tras el despido de cientos de burócratas.

Solo en planificación estratégica se ahorró más de 70 millones de lempiras en los últimos dos meses, dijo el letrado a periodistas de Radio América.

Explicó que tras ser cesanteados el Estado se ahorra en alquiler de edificios, pago de seguro social y pago de internet y servicios básicos.

Ya se han pagado alrededor de 120 millones de Lempiras en concepto de prestaciones a diferentes exempleados públicos, detalló.

Solo en la Secretaría de Planificación y Estrategia ya se entregó 95 millones en concepto de cesantía, precisó

En ese orden, pidió a los empleados que ya han sido notificados de sus despidos que firmen la documentación necesaria.

No caigan en mentiras o estafas, las instituciones van a cerrar, lo mejor es que procedan con la cesantía, recomendó. (RO)