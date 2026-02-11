Estado hondureño activa acciones para acompañar a migrantes ante cancelación del TPS

Tegucigalpa – La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), informó a la población hondureña sobre la situación actual del Estatus de Protección Temporal (TPS), que beneficia a más de 55,000 hondureños residentes en los Estados Unidos, tras la reciente determinación del gobierno estadounidense de iniciar su proceso de cancelación.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería reconoció el impacto humano, familiar y social que esta decisión genera en miles de familias que por más de dos décadas han vivido y trabajado legalmente en territorio estadounidense.

El TPS fue otorgado a Honduras en 1999, luego de los estragos causados por el huracán Mitch, y desde entonces fue renovado en varias ocasiones. Sin embargo, la actual administración de Estados Unidos, a partir de 2025, decidió iniciar el proceso de cancelación del beneficio tras el vencimiento de la última prórroga, una medida que aplica a todos los países beneficiados con este estatus.

No obstante, la SRECI aclaró que la reciente decisión judicial conocida no constituye una resolución definitiva, sino una etapa dentro de un proceso legal que aún podría recorrer nuevas instancias.

“La denominación misma del TPS establece su carácter temporal, por lo que siempre estuvo sujeto a revisiones y posibles cancelaciones”, señaló la Cancillería, al tiempo que reiteró que el Estado hondureño no tiene competencia para definir el estatus migratorio de sus ciudadanos en terceros países.

Compromiso y acompañamiento

Pese a ello, la institución reafirmó su compromiso de acompañar, orientar y velar por el bienestar de los hondureños en el exterior, especialmente de madres, padres, estudiantes y trabajadores que han residido legalmente en Estados Unidos durante décadas y han contribuido activamente a sus comunidades.

Como parte de las acciones estratégicas, la SRECI informó que se están evaluando alternativas legales y de apoyo tanto para quienes buscan regularizar su situación migratoria como para quienes eventualmente enfrenten escenarios de retorno.

Medidas

Entre las medidas adoptadas destacan la coordinación entre la red consular hondureña, la academia y organizaciones especializadas para brindar orientación jurídica confiable, así como la articulación de un Comité Interinstitucional que permita ofrecer atención diferenciada según cada caso, incluyendo procesos de reinserción social y laboral en Honduras.

“La seguridad ciudadana y el bienestar de nuestros compatriotas son prioritarios. Nuestro objetivo es brindar información clara, evitar la desinformación y acompañar a los tepesianos para que puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro”, indicó la Cancillería.

Finalmente, la SRECI reiteró su compromiso de informar de manera oportuna, transparente y responsable sobre la evolución del proceso, asegurando que los hondureños amparados al TPS “no están solos y no serán abandonados” en esta etapa de incertidumbre. LB