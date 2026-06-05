Estado enfrenta “uso abusivo” de demandas, alerta Procuraduría General

Tegucigalpa– El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Dagoberto Aspra, alertó que el Estado de Honduras enfrenta a diario un alto volumen de demandas, muchas de las cuales serían para intentar obtener recursos públicos sin sustento legal.

El abogado explicó que la PGR realiza un análisis caso por caso de cada expediente que ingresa contra el Estado, con el fin de determinar cuáles tienen base jurídica y cuáles podrían carecer de fundamento.

“Todos los días demandan al Estado de Honduras porque se ha hecho un negocio, estar demandando al Estado”, expresó el funcionario, al referirse a lo que calificó como prácticas reiteradas de litigios sin asidero legal.

Aspra indicó que la institución solo concilia aquellos casos en los que existe viabilidad jurídica y financiera, mientras que en el resto se asume la defensa del Estado en los tribunales.

El Procurador advirtió que han detectado posibles irregularidades en algunas reclamaciones, incluyendo demandas que podrían estar sustentadas en información falsa o incluso en la suplantación de derechos. AD