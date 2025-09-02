Estado de excepción es una herramienta espectacular para reducir la comisión de los delitos, afirma ministro de Seguridad

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, defendió este martes que la reducción de las cifras de homicidio en el país, y que la implementación de la medida del estado de excepción disminuye la comisión de los delitos, al tiempo que añadió que habrá elecciones generales y un nuevo gobierno.

Consultado por las críticas de algunas organizaciones de sociedad civil por mantener el estado de excepción, contestó que estos organismos cumplen su rol y poseen un mandato.

Sostuvo que la misión de la Policía Nacional es dar paz y tranquilidad a la ciudadanía hondureña.

“Hoy que estamos avanzando en materia de prevención del delito, ellos hacen su trabajo y nosotros hacemos lo nuestro”, dijo a periodistas.

Señaló que estas organizaciones de sociedad civil estaban alineadas con el anterior gobierno y no cuestionaban las cifras de inseguridad ciudadana.

Sánchez comentó que las ampliaciones de los estados de excepción dependen del Poder Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, aclarando que la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional solo hacen la solicitud.

El estado de excepción es una herramienta espectacular para reducir la comisión de delitos, puntualizó

Respecto a las cifras de homicidios en el país, afirmó que hay una disminución y que las estadísticas surgen de una mesa técnica.

Tildó de irresponsables a las personas que afirman que las cifras de reducción de los homicidios son maquilladas.

Detalló que la mesa técnica está integrada por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Ministerio Público, Policía Nacional, Medicina Forense, alcaldías y Registro Nacional de las Personas (RNP).

“La estrategia es verificar los informes de Medicina Forense y de la Policía Nacional, y luego se hace un barrido de lo publicado en medios de comunicación”, detalló.

Por otro lado, garantizó que el 30 de noviembre, día de las elecciones generales, será una fiesta cívica en el territorio hondureño.

Añadió que el 27 de enero de 2025 habrá un nuevo gobierno afirmando que habrá una transición en la sucesión presidencial.

En otros temas, el ministro de Seguridad se jactó que hay una estrategia que permite con facilidad capturar a personas con órdenes de extradición.

También aseguró que la Policía permite la libre locomoción, libertad de expresión y brindar seguridad a las manifestaciones y movilizaciones. AG