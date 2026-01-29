Estado de excepción es historia, dice la Policía que informa hay nueve extraditables pendientes de captura

Tegucigalpa – El director de Operaciones de la Policía Nacional, Miguel Pérez Suazo señaló que el estado de excepción, vigente por más de tres años en Honduras, ya es historia, al tiempo que informó la captura pendiente de nueve capturas a extraditables.

El oficial aseguró que el cuerpo de seguridad pública se declara listo para trabajar con el gobierno del presidente Nasry Asfura.

Refirió que el estado de excepción, que estuvo vigente desde diciembre de 2022, ya es historia y que preparan nuevas estrategias para combatir el crimen común y organizado en Honduras.

Sobre la captura pendiente de extraditables, respondió que hay nueve por ejecutar que están vigentes desde 2011, sin embargo no se han podido materializar porque muchos de éstos no están en el país.

Más de 60 hondureños se han extraditado a EEUU por delitos de narcotráfico desde la reforma constitucional al artículo 102 en 2012.

Esta mañana se informó que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue convocado de emergencia a una reunión para conocer una solicitud de extradición. JS