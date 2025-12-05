Estación Internacional Espacial (ISS) será visible desde Honduras esta tarde

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que la Estación Internacional Espacial (ISS) será visible esta tarde en todo el territorio hondureño.

Esta noche del viernes 5 de diciembre 2025, tendremos un paso brillante de la Estación Internacional Espacial (ISS) sobre cielo hondureño, siendo visible en todo el país, con mejor ubicación en el noroccidente, centro y sur, señaló Copeco.

En Tegucigalpa saldrá por el noroeste (entre el Picacho y donde se pone el Sol) a las 5:42 pm, alcanzando su máxima altura a las 5:47 pm, con magnitud de -3.7, siendo el astro más brillante del cielo en ese momento (el Sol ya se habrá puesto), finalmente se ocultará sobre el sureste (entre las eólicas de Santa Ana y donde sale el Sol) a las 5:53 pm.

Los pasos de la ISS sobre el cielo nacional son bastante comunes, pero este será el más brillante y visible por la tarde antes de finalizar el año.

En el resto del país será visible con segundos de diferencia en el tiempo de salida y puesta. (RO)