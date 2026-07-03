Establecimiento comercial en Anillo Periférico asegura contar con obras de mitigación para prevenir derrumbes

Tegucigalpa – El representante legal del consorcio de un centro comercial en el Anillo Periférico, a la altura de las colonias El Sauce y Las Hadas, aseguró que el proyecto cumple con todas las medidas de seguridad y cuenta con obras de mitigación para prevenir derrumbes, luego de que surgieran denuncias ciudadanas sobre un supuesto riesgo en la zona.

Obeth Rivera, representante legal del establecimiento comercial, explicó que el talud contiguo a la obra fue intervenido bajo diseños de estabilidad elaborados por profesionales en ingeniería y geología, siguiendo normas nacionales e internacionales de construcción.

Según Rivera, el corte del talud incorpora sistemas de mitigación que no son visibles a simple vista, como procesos de impermeabilización y drenajes especializados, los cuales garantizan la estabilidad del terreno.

Asimismo, afirmó que el proyecto dispone de todas las licencias operativas emitidas por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y la Gerencia de Riesgos, además de haber sido supervisado durante cada una de las etapas de ejecución del corte del talud.

El representante legal indicó que comprenden la preocupación de la ciudadanía tras la tragedia registrada recientemente en las bodegas de El Loarque, pero enfatizó que este caso es distinto, ya que la obra fue desarrollada con base en estudios técnicos y científicos.

«Tenemos la tranquilidad de que técnicamente todo está bien hecho. Contamos con toda la documentación, los cálculos científicos y los estudios que respaldan la seguridad del proyecto. Estamos cien por ciento seguros de que las obras están apegadas a las normas nacionales e internacionales», concluyó Rivera. LB