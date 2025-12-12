Estabilidad de precios en productos de canasta básica para lo que resta de 2025, prevé Jimmy Ponce

Tegucigalpa – Los consumidores hondureños pueden esperar estabilidad en los precios de los productos básicos durante lo que resta de 2025, aseguró el presidente de la Feria del Agricultor y el Artesano, Jimmy Ponce.

Según explicó, todos los precios se mantendrán esta semana, impulsados por el ingreso de grano nuevo, especialmente en el caso de los frijoles. Esto podría permitir incluso rebajas.

Huevos y carnes mantendrán sus precios

Ponce afirmó que no habrá incrementos en productos sensibles como el huevo y las carnes, incluyendo la carne de pollo, durante el cierre del año.

“El precio del huevo, que en semanas recientes aumentó 5 lempiras, ya se estabilizó”, aseguró. También indicó que las carnes presentan un comportamiento estable, lo que representa alivio para los hogares de cara a las celebraciones de Navidad y fin de año.

Productos agropecuarios con bajas adicionales

El presidente de la feria destacó que varios productos del campo han registrado reducciones, contribuyendo a un mejor balance para las familias.

Un ejemplo es la papa, cuya libra ha bajado 5 lempiras, tendencia que —según Ponce— ayuda a mantener el poder adquisitivo del consumidor.

Con estos ajustes y la entrada de nueva cosecha, la feria espera cerrar 2025 “con los precios que tenemos hasta el momento”, sin presiones inflacionarias significativas.

Ponce reiteró que la estabilidad en la feria es resultado del trabajo coordinado con productores, lo que permite garantizar oferta suficiente y evitar incrementos injustificados en esta época del año.LB