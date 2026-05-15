Esta semana se pagó prestaciones a 290 exempleados de Planificación, informa Comisión Liquidadora

Tegucigalpa – La Comisión Liquidadora de la Secretaría de Finanzas informó que más de mil 700 empleados públicos que han sido destituidos en sus puestos en el gobierno.

“Son más de mil 700 hasta el momento que se les ha entregado su cesantía”, dijo Leonel Núñez, titular de la Comisión Liquidadora.

El profesional del derecho señaló que durante mayo se entregará el sobre blanco a otro grupo de empleados de algunas instituciones del Estado.

Indicó que en la semana se pagó las prestaciones a más de 290 personas que eran empleados de la Secretaría de Planificación, pero falta otros empleados y que se les está revisando los cálculos, subiendo los F01 y que el tesorero libere el dinero.

Núñez detalló que solo en la Secretaría de Planificación se pagará más de 200 millones de lempiras por concepto de prestaciones laborales.

Confirmó que hay empleados de algunas instituciones que ya interpusieron demandas por sus separaciones, pero que ya empezaron a desistir cuando empezaron a recibir sus prestaciones laborales.

El profesional del derecho estimó que se destituyan más de dos mil empleados públicos en 25 instituciones. AG