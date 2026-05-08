Esta semana se dieron “pasos históricos por los hondureños”: Tomás Zambrano

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, señaló hoy que esta semana en el hemiciclo legislativo se dieron “pasos históricos por los hondureños”.

“Por unanimidad, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para el Retorno de Nuestros Compatriotas. Más de dos millones de hondureños que hoy sostienen a sus familias desde el extranjero ahora tendrán incentivos reales para regresar: beneficios para importar vehículos, maquinaria y equipo de trabajo, y oportunidades concretas para emprender y construir su futuro en su propia tierra”, indicó.

Entre los principales beneficios, la ley permitirá a los hondureños retornar con sus pertenencias sin el pago de impuestos, eliminando barreras burocráticas que dificultan el traslado de bienes acumulados durante años de trabajo en el extranjero.

Esta semana dimos un paso histórico por los hondureños 🇭🇳



Por unanimidad, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para el Retorno de Nuestros Compatriotas. Más de dos millones de hondureños que hoy sostienen a sus familias desde el extranjero ahora tendrán incentivos reales… pic.twitter.com/X22IBAnOhr — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) May 8, 2026

Asimismo, contempla la protección del patrimonio familiar, incentivos para la inserción laboral y el reconocimiento del valor de herramientas y equipos adquiridos fuera del país, facilitando así la reconstrucción de sus medios de vida.

De igual manera, Zambrano resaltó que firmaron el pacto “Alimentación Primero”, un compromiso firme para combatir el hambre, fortalecer la seguridad alimentaria y llevar esperanza a miles de familias hondureñas.

Además, acotó, como la niñez es prioridad nacional, recibieron a la primera dama Lisette del Cid para “instalar una mesa interinstitucional de alto nivel contra el abuso sexual infantil y todas las formas de violencia hacia nuestros niños”. (RO)