Esta semana se cerró el CN para que Libre movilice a su militancia a la marcha: Sabas

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Yury Sabas considera “cerraron el Congreso Nacional porque quieren que los diputados del gobierno traigan a su militancia para la protesta”, que está programada para desarrollarse entre el jueves 26 hasta el sábado 28 de junio en la capital del país.

“Lamentablemente no midieron que la capital es un caos, hay un montón de obras que no están concluidas. El tráfico aquí es un desastre y van a ponerse a hacer politiquería en la mera calle, en días de trabajo donde no van a ir los empleados públicos, donde no habilitaron el Congreso”, señaló.

Sabas considera que la movilización convocada para tres días continuos es un error estratégico por parte de Libertad y Refundación (Libre).

“Yo condeno sinceramente cuando veo que están inaugurando una obra y miro la bandera de un partido atrás, porque esos son fondos suyos y de todo el pueblo hondureño”, expresó el parlamentario.

La última sesión que realizó el Congreso Nacional data del miércoles 18 de junio, donde se aprobó la ampliación del plazo para que los precandidatos que participaron en las elecciones primarias de 2025 presenten sus informes de gastos de campaña ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF). VC