Frase del día

“Esta Semana Santa no solo debería medirse por la cantidad de destinos recorridos ni por la intensidad del festejo, sino por la capacidad de volver con vida, con criterio y con un mínimo de claridad sobre el país que seguimos habitando”

Por: Proceso Digital

Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción.

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