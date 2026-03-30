Frase del día“Esta Semana Santa no solo debería medirse por la cantidad de destinos recorridos ni por la intensidad del festejo, sino por la capacidad de volver con vida, con criterio y con un mínimo de claridad sobre el país que seguimos habitando”Por: Proceso Digital30 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción. Noticias recientes Foto del díaFuerzas israelíes aumentan su presencia a lo largo de la frontera con Líbano Al DíaIsrael mata a un cargo de Hizbulá encargado de la coordinación con grupos palestinos PolíticaDiputado Eder Mejía prevé más juicios políticos en el CN después de Semana Santa Cifra del día38 mil personas InternacionalesVance es el favorito de los republicanos a suceder a Trump pero Rubio recorta distancias