Esta semana el CN tendrá que conocer las solicitudes de juicio político: Merary Díaz

Tegucigalpa – La diputada Merary Díaz anunció que esta semana el Congreso Nacional tendrá que conocer las solicitudes de juicio político que puedan entrar a través de la secretaría general.

Especificó que existen pendientes potenciales juicios políticos para el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, así como para el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

Defendió el procedimiento de juicio político practicado al ahora exfiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, ya que –según la parlamentaria– se siguieron todas las etapas que señala la normativa de la herramienta constitucional.

Díaz aseguró que hay causas suficientes y también cuentan con los votos para llevar el juicio político a los dos funcionarios descritos.

El Congreso Nacional de Honduras retomará sesiones este martes en medio de expectativas sobre posibles juicios políticos, aunque hasta el momento no existe ninguna solicitud formal presentada, informó el secretario del Legislativo, Carlos Ledezma.

El legislador detalló que los diputados han sido convocados al mediodía por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, para una reunión de junta directiva y jefes de bancada, donde se definirán los temas a abordar durante la semana.

Ledezma reconoció que existe expectativa en torno a la posibilidad de que se promuevan juicios políticos contra funcionarios, particularmente de organismos electorales; sin embargo, reiteró que la Secretaría no ha recibido ninguna petición oficial. JS