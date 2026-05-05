Esta semana el CN conocerá reformas penales, respaldo al agro y a los retornados

Tegucigalpa – La junta directiva y los jefes de bancadas del Congreso Nacional establecieron este lunes el combate a la criminalidad, el aumento a las penas a los feminicidios y el apoyo al sector agroalimentario como los temas prioritarios en la agenda legislativa semanal.

La vicepresidente del Congreso Tania Pinto dijo -al iniciar la semana en la que el Legislativo suma 100 días de un trabajo que sobresale por el orden, la apertura y la productividad- que se dará paso a los dictámenes de las nominaciones para los ascensos para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Pinto también mencionó, entre otros temas, el avance de unas reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto con miras a que el país cuente con un Sistema de Cuenta Única en la Tesorería General de la República.

Medidas contra criminalidad

De acuerdo a lo informado por Pinto, esta semana el Congreso abordará el dictamen del decreto sobre las reformas al Código Penal para combatir el flagelo de la extorsión y los feminicidios mediante el aumento de penas contra esos delitos.

Asimismo, el decreto propone la creación de órganos jurisdiccionales para poder procesar y combatir la impunidad en temas de femicidios y otras formas de violencia de género, un clamor del pueblo hondureño ante la violencia contra las mujeres y que el nuevo Congreso Nacional está abierto a escuchar y actuar.

Respaldo al sector agroalimentario

La agenda semanal dará prioridad, además, al respaldo al sector productivo del país mediante la readecuación de deudas y el fortalecimiento de mecanismos de financiamiento agrícola.

La legisladora explicó que ya está el dictamen del decreto para autorizar al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) para que pueda hacer una readecuación de deuda y refinanciamiento a los productores que conforman el sector agropecuario.

“Esto quiere decir que van a tener un 2 % de interés y el Gobierno financiará el 80 % de la prima de los seguros agrícolas para poder acceder a la readecuación y préstamos de Banadesa”, explicó Pinto.

Apoyo a retornados

Dentro de los temas en la agenda legislativa semanal se incluyó también un apoyo para los hondureños que retornan del extranjero para que puedan ingresar bienes, tales como vehículos, menaje de casas e insumos.

Con la Ley de Facilitación al Retorno y Patrimonio de las Personas Migrantes, el Legislativo tiende una mano a quienes han estado lejos de casa y retornan al país con la intención de poner negocios y ser productivos.

Para finalizar, la parlamentaria indicó que la agenda semanal incluye un contrato de préstamo para el fortalecimiento institucional y operativo de la administración aduanera. JS