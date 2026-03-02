Esta semana continuará socialización del proyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial

Tegucigalpa- El diputado del Partido Liberal, Alberto Cruz, que preside la comisión dictaminadora del proyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial, informó que el proceso de socialización de la iniciativa continúa avanzando con distintos sectores del país.

El congresista explicó que ya se ha escuchado la posición de la empresa privada y de las centrales obreras, cuyos representantes han presentado observaciones y aportes al contenido de la normativa.

“Hemos logrado escuchar a dos importantes sectores: la empresa privada y las centrales obreras. Todos han fijado su posición y han hecho sus aportes a esta ley”, expresó.

Nuevos sectores serán consultados

Cruz detalló que esta semana el proceso continuará con reuniones junto a la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Finanzas, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Colegio de Abogados, con el objetivo de fortalecer el texto legal.

“Vamos a ir dándole riqueza al texto de la ley de empleo a tiempo parcial, porque existe una gran necesidad de empleo en este momento”, señaló.

Alta tasa de desempleo e informalidad

El diputado indicó que actualmente alrededor de dos millones de hondureños no tienen empleo, mientras que de los 4.3 millones que sí laboran, el 78% lo hace en condiciones precarias.

En ese sentido, manifestó que la propuesta busca convertirse en un instrumento jurídico viable que responda a la realidad del mercado laboral hondureño, especialmente en un contexto donde las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) ya generan empleos a tiempo parcial, pero sin regulación específica.

“Como no está regulado, estos trabajadores no tienen derechos adquiridos. Pretendemos que, una vez finalizado el proceso de socialización, podamos regular un sector que ya existe en el mercado laboral, pero al que el Estado no le ha dado una herramienta jurídica”, explicó.

Búsqueda de equilibrio laboral

Cruz enfatizó que la iniciativa también pretende contribuir a reducir la informalidad y encontrar un equilibrio entre el capital y el trabajador, ante una realidad que no ha podido superarse con la legislación vigente.

“La gente requiere trabajo, y necesitamos un marco legal que permita generar empleo sin desproteger los derechos laborales”, concluyó el parlamentario.LB