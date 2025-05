«Esta patria no se vende»: Salvador Nasralla llama a una “revolución de esperanza” en el Partido Liberal

Tegucigalpa- En un encendido discurso cargado de simbolismo histórico, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, convocó este jueves a los convencionales liberales a “levantar la llama del cambio” durante la próxima convención del partido, programada para este domingo.

-Convención liberal será el inicio de una nueva revolución, promete Nasralla.

Citando al héroe nacional Francisco Morazán, Nasralla afirmó con vehemencia: “Yo no he usurpado el mando, el pueblo me lo ha conferido y mientras no me lo arrebaten, seré el jefe supremo de la República”.

El también presentador de televisión y dos veces candidato presidencial, hizo un llamado directo a las bases liberales para recuperar el espíritu revolucionario del partido y rechazar lo que calificó como “discursos vacíos” y “la administración de una costumbre”.

Este domingo no solo vamos a una convención, vamos al corazón del Partido Liberal a levantar el acta viva de Morazán, vamos a hacer temblar las paredes de la historia con nuestra decisión, proclamó Nasralla, en un mensaje en sus redes sociales.

Durante su intervención, pidió a los convencionales no ser cómplices del deterioro del país: “Ustedes no van a levantar una mano para aplaudir lo que destruya al país, van a levantar la mano para escribir un nuevo capítulo de dignidad y revolución democrática”.

Apelando nuevamente al legado morazanista, advirtió que el momento actual del país exige valentía: El partido liberal no necesita más adornos ni más discursos vacíos. Necesita valientes. Gente que se levante como Morazán lo hizo cuando todo estaba en su contra. Gente que diga: ¡basta ya! Esta patria no se vende. Esta bandera no se arrodilla.

Nasralla cerró su mensaje con un grito de batalla política: “Levántense, convencionales. No por mí, por el pueblo que está sufriendo. No por un partido, háganlo por una nación que aún espera justicia. Este domingo no se decide una moción, se enciende una revolución de esperanza. ¡Liberales siempre adelante, ni un paso atrás!”. LB