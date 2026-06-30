Esta misma semana se espera desembolso de $ 242 millones aprobados por FMI, anuncia Finanzas

Tegucigalpa- El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, calificó como una «muy importante noticia» la aprobación de la cuarta y quinta revisión del programa suscrito entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI), decisión que permitirá el desembolso de 242 millones de dólares en apoyo presupuestario para el país.

-Los recursos servirán para fortalecer el presupuesto nacional y financiar prioridades como inversión pública, infraestructura, programas sociales, generación de empleo, educación y acciones destinadas a incentivar la inversión privada, remarcó el titular de Finanzas.

El funcionario explicó que el dictamen favorable fue emitido por el directorio ejecutivo del organismo financiero internacional, reunido en Washington, tras evaluar los avances alcanzados por el Gobierno en materia económica y fiscal.

El ministro agregó que los fondos ya estaban contemplados en el proyecto de presupuesto remitido al Congreso Nacional y expresó su expectativa de que los recursos sean acreditados al Banco Central de Honduras en el transcurso de esta semana, una vez concluyan los procedimientos administrativos correspondientes.

Hernández recordó que el acuerdo con el FMI tiene una vigencia de tres años y aseguró que está administración logró acelerar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Según el ministro, de las 11 metas estructurales contempladas en la evaluación, siete fueron alcanzadas en los últimos cuatro meses, lo que permitió superar satisfactoriamente la cuarta y quinta revisión del programa.

El titular de Finanzas sostuvo que el pronunciamiento del FMI ratifica la estabilidad y resiliencia de la economía hondureña frente al contexto internacional, marcado por factores como la volatilidad de los precios de los combustibles.

A renglón seguido Hernández Hercules, indicó que el programa asciende a 847 millones de dólares y que, tras este desembolso de 242 millones, únicamente quedará pendiente la sexta revisión para concluir el acuerdo o, en su defecto, negociar un nuevo programa con el organismo internacional.

Finalmente, sostuvo que la evaluación positiva del FMI fortalece la credibilidad del país ante los mercados internacionales y mejora la confianza de potenciales inversionistas al reflejar estabilidad económica, jurídica y política.LB