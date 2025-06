Está más que claro el desvío de fondos, reacción de empresario a escándalo del “cheque video” 

Tegucigalpa – El expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé estimó este miércoles que video en el que se escucha una llamada entre el ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la diputada Isis Cuéllar sobre el manejo irregular de recursos públicos es una prueba contundente de que hay desvío de fondos.

“Me parece difícil creer que a raíz de este audio no se va a actuar, me parece que es una prueba contundente de que hay desvío de fondos del erario público hacia intereses partidarios, es lamentable y no se debe permitir”, reaccionó el empresario.

(Leer) Del Ejecutivo al Congreso, escándalo del “cheque video” se extiende

Para Facussé, si en esta oportunidad no se sienta un precedente “con ese video tan claro, en donde se expresa que se están emitiendo cheques por 100 mil lempiras y que estos cheques van a ser cambiados por personas de confianza y que esos fondos se van a entregar al partido de gobierno, realmente no sé qué más pruebas podemos esperar”, enfatizó.

La filtración de un video donde el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y la vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuellar, detallan los entresijos de una trama para disponer de fondos públicos, presuntamente, para cuadros de la campaña política de Libertad y Refundación (Libre), se vuelve una bola de nieve que cuestiona la legitimidad con que se administran los dineros del tesoro público.

El empresario señaló dudas del actuar de las autoridades, “nadie se sorprende que aun con estas pruebas al aire los entes contralores no están actuando. Me parece que todo eso que estamos viendo, que han llegado a investigar ahora, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Fiscalía, es puro show, como siempre hemos visto en otras ocasiones que se dan estas instancias, nunca se castiga a las personas que están dentro del gobierno o que participan dentro del mismo partido”. VC