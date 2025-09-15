Esta mañana se reanuda la búsqueda de policía y menor arrastrados por quinel en SPS

San Pedro Sula- La búsqueda de un oficial de la Policía Nacional y de un menor de edad arrastrados por la fuerte corriente continua este lunes en San Pedro Sula, norte de Honduras.

Las personas desaparecidas fueron identificadas como el oficial de Policía, Kevin Pérez y el niño Elvin Eliu Bautista de 11 años.

Según se informó varios menores estaban departiendo a inmediaciones de la quebrada La Primavera cuando de repente se registró un fuerte caudal lo que provocó que arrastrara a dos menores, al ver la situación el oficial se lanzó al agua para rescatar a los menores.

La acción del oficial logró salvar a uno de los menores, pero él junto al otro niño fueron arrastrados por el caudal de la quebrada.

En horas de la noche las autoridades del Cuerpo de Bomberos suspendieron la búsqueda por la fuerte lluvia que caía en la zona.

En ese sentido, esta mañana se reanudó la búsqueda. IR