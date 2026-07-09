Esposa del exsenador Bob Menéndez comenzará a cumplir su condena por soborno este viernes

Nueva York – Nadine Menéndez, esposa del exsenador estadounidense Bob Menéndez, ambos condenados en un caso de corrupción, comenzará a cumplir su sentencia este viernes, después de que el tribunal le negara más tiempo en libertad para tratarse de un cáncer de mama.

En septiembre del año pasado, Menéndez fue condenada a cuatro años y medio de cárcel por participar en una trama de tráfico de influencias ejecutada por su marido a cambio de sobornos en efectivo, lingotes de oro y un vehículo de lujo por parte de Gobiernos extranjeros.

Debido a su enfermedad, el tribunal le permitió continuar en libertad para someterse a tratamiento médico.

Sus abogados pidieron la pasada semana a la corte que pospusiera la fecha de entrada en prisión del 10 de julio al 30 de octubre con el fin de que su clienta completara otro tratamiento.

Sin embargo, en esta ocasión, el tribunal se negó y ordenó que Menéndez se entregue este viernes a la Oficina Federal de Prisiones que, según la fiscalía, tiene la capacidad de brindarle tratamiento médico, señala el canal 4 de la cadena NBC.

«La Oficina Federal de Prisiones atiende a muchos reclusos con diversas afecciones médicas, incluidas aquellas que estaban siendo tratadas por profesionales médicos externos antes de que el recluso se entregara. Lo mismo ocurre en este caso», anotó la corte.

Bob Menéndez, exsenador demócrata por Nueva Jersey, y su esposa, de 59 años, enfrentaron juicios por separado por cargos relacionados con corrupción, entre ellos haber aceptado regalos millonarios por parte de Egipto y Catar a cambio de favores mientras él estuvo en el cargo.

El político, que en el momento de su acusación en 2023 era el latino con más alto rango en el Senado federal como presidente del Comité de Relaciones Exteriores, fue condenado a 11 años de prisión y su esposa a cuatro y medio por estos delitos, cometidos entre 2018 y 2023.

De acuerdo con la fiscalía, Nadine Menéndez jugó un papel crucial en los delitos de su esposo como puente entre éste y tres empresarios de Nueva Jersey vinculados también a la trama de favores políticos. JS