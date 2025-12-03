Esposa de Hernández dice que aún no deciden si regresará a Honduras tras indulto de Trump

Tegucigalpa – Ana García, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, indultó el pasado lunes después de haber sido condenado en 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, dijo este miércoles a EFE que todavía no han decidido sobre su eventual regreso a Honduras.

«No hemos tomado ninguna decisión al respecto, está tan reciente, vamos a tomarnos el tiempo para meditar muy bien como familia y tomar esas decisiones sabias pensando en el bienestar de Juan Orlando, de nuestros hijos, de todas nuestras familias», indicó García en su residencia en Tegucigalpa.

García mostró en su cuello el anillo de matrimonio de su esposo que porta desde que Hernández fue recluido en una cárcel de los ‘Cobras’, de la Policía Nacional, el día que fue capturado, el 15 de febrero de 2022.

Pendiente de visa para viajar a EE.UU.

«Estamos todavía decidiendo muchos temas, él acaba de salir, creo que tiene apenas ni 48 horas de haber salido. Entonces, nos hemos tomado las cosas con calma», reiteró.

Indicó además que por no tener visa para viajar a Estados Unidos, desde que su esposo fue solicitado en extradición tras cesar como presidente en enero de 2022, no ha podido verlo, pero que estará «pendiente de algún tipo de comunicación -de Estados Unidos- precisamente para poder hacerlo».

García no quiso indicar en qué lugar de EE.UU. está su esposo, aunque subrayó que tiene la seguridad de que tendrá un momento para reunirse con él.

«Estoy segura de que tendremos en algún momento la oportunidad de reunirnos con él; pronto no sé, no tengo certeza todavía de lo que va a pasar en los próximos días. Lo que sí es que, para mí, el mayor gozo que hoy tengo es mi esposo. Está en libertad y podremos ahora hablar con él sin restricciones, sin limitaciones. Él está en un lugar seguro en el que está bien», recalcó.

Hernández, quien gobernó durante ocho años (2014-2022) bajo la bandera del Partido Nacional, fue capturado menos de tres semanas después de haber concluido su segundo y polémico mandato, porque en 2017 se reeligió aún cuando la Constitución hondureña no lo permite bajo ninguna modalidad, y en medio de múltiples denuncias de «fraude» de la oposición.

El exgobernante fue extraditado a Estados Unidos en abril del mismo año y en junio de 2024 condenado en Nueva York a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas.

«Lo que más anhelamos es estar en nuestra patria. Esta es nuestra casa, esta es nuestra tierra, pero también debo pensar en que ya mi esposo una vez fue víctima de una persecución política horrible, detestable», dijo García, al recordar el momento en que Hernández fue capturado en su residencia.

«Donald Trump ha hecho justicia»

De regresar a Honduras, se le investigaría por presuntos delitos de corrupción, según ha advertido el fiscal general del Estado, Johel Zelaya.

Sobre el indulto a su marido, García dijo que «como familia nos sentimos sumamente contentos, agradecidos con Dios por este milagro que hizo para formularlo».

También «porque hoy, después de casi cuatro años de que estuviera injustamente detenido y fuera injustamente condenado, el presidente Donald Trump ha hecho justicia y aprovecho para agradecerle al presidente Donald Trump porque estudió este caso a través de sus asesores. Conoció de la información y él concedió este indulto como lo escribió ayer en el documento que ya fue firmado y completo a favor de mi esposo Juan Orlando», agregó.

En marzo de 2024, un jurado de la Corte federal del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) declaró culpable a Hernández de tres cargos de narcotráfico y armas. Fue sentenciado a 45 años de prisión, cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

Según afirmó hoy su esposa a EFE, el pasado 28 de octubre, cuando él cumplió años, le envió una carta a Trump «a través del correo normal» en la que le pidió que lo indultara, «recordándole la colaboración entre ambos países durante el primer mandato del republicano» como presidente de Estados Unidos.

Según Ana García, el respaldo de Trump al candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, en las elecciones del pasado 30 de noviembre, ha tenido alguna incidencia entre los seguidores de Asfura y otros hondureños del voto independiente, incluso del Partido Liberal, también conservador.

Trump también exhortó a los hondureños a que votaran por Asfura, en contra de la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, a quien tilda de «comunista». EFE