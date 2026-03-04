Espiral ascendente: el nuevo libro de Pamela Ayuso se presentó en Tegucigalpa y ya es bestseller en Amazon

Tegucigalpa – La empresaria hondureña y CEO de Celaque, Pamela Ayuso, presentó su nuevo libro Espiral ascendente, una propuesta práctica sobre gestión del tiempo y construcción de hábitos que, a solo dos semanas de su lanzamiento digital, se convirtió en bestseller en Amazon.

El primer lanzamiento físico se realizó el martes 24 de febrero en la oficina principal de Banco Ficohsa en Tegucigalpa. Posteriormente, el miércoles 25, la autora sostuvo un segundo conversatorio en Unitec, donde compartió con los asistentes reflexiones sobre liderazgo personal, disciplina y crecimiento sostenido.

Publicado el pasado 11 de febrero en Amazon, Espiral ascendente plantea un sistema estructurado para organizar el tiempo y avanzar hacia metas personales y profesionales de manera progresiva. La obra utiliza la metáfora de una espiral para explicar cómo el crecimiento ocurre en ciclos de mejora continua, en los que cada etapa permite perfeccionar hábitos, optimizar rutinas y elevar el nivel de productividad.

“Tu tiempo es algo que puedes organizar… existen herramientas para hacerlo”, señala Ayuso en la introducción del libro, donde propone un método integral que va más allá de los tradicionales consejos de productividad.

Durante las presentaciones, la autora explicó que el sistema no se basa en fórmulas rápidas, sino en la construcción consciente de hábitos y estructuras que permiten un avance sostenido. Según detalló, cada “vuelta” de la espiral fortalece los fundamentos y eleva el nivel de dominio personal y profesional.

Pamela Ayuso es cofundadora y CEO de Celaque, principal desarrolladora de edificios residenciales y corporativos en Honduras, y fundadora de Liquidámbar, organización dedicada a impulsar proyectos educativos, sociales y ambientales. También es autora de Heptagrama: el sistema de las empresas de éxito y de dos libros infantiles.

Figura en el puesto 39 del ranking de líderes con mejor reputación de Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa).

Con Espiral ascendente, Ayuso amplió su trayectoria editorial con una obra centrada en liderazgo personal, gestión estratégica del tiempo y desarrollo integral. JS