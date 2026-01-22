Espionaje en el Congreso: descubren cámaras y micrófonos ocultos en plena transición de poder

Tegucigalpa – La aparición de equipos de espionaje de alta tecnología en el Congreso Nacional ha encendido las alarmas a nivel nacional, justo en un momento clave: las vísperas de la elección de la nueva junta directiva y el inicio de la legislatura.

– Equipos de alta tecnología, valorados en millones de lempiras, fueron hallados en oficinas y salas privadas del Congreso Nacional.

– Informes preliminares atribuidos al equipo de seguridad señalan que los equipos corresponden a sistemas de última generación, cuyo valor asciende a varios millones de lempiras.

Cámaras y micrófonos ocultos fueron encontrados durante las revisiones internas del proceso de transición administrativa, evidenciando graves riesgos para la seguridad y la privacidad en uno de los principales órganos del Estado.

La información, dada a conocer por el portal internacional INFOBAE, detalla que el hallazgo se produjo en el marco de inspecciones realizadas por el equipo de seguridad de transición del Legislativo. Según una fuente consultada dentro del Congreso, las investigaciones se mantienen bajo estricta reserva, ante la posibilidad de que el caso derive en una crisis de confianza pública sin precedentes.

De acuerdo con testimonios de empleados parlamentarios, los dispositivos estaban estratégicamente instalados en áreas donde se desarrollan reuniones privadas, oficinas administrativas y espacios frecuentados por diputados y personal de confianza. Esta ubicación sugiere una vigilancia selectiva orientada a la obtención de información sensible de alto valor político.

Informes preliminares atribuidos al equipo de seguridad señalan que los equipos corresponden a sistemas de última generación, cuyo valor asciende a varios millones de lempiras.

Asimismo, se detalla que entre lo más alarmante, según las fuentes internas, es que dichos dispositivos no contaban con contratos, autorizaciones ni registros administrativos, lo que refuerza la hipótesis de una operación clandestina al margen de toda legalidad.

El tema del espionaje desplazó rápidamente la agenda legislativa, preliminar que tendría la junta provisional recién electa ayer miércoles a la espera de la junta directiva en propiedad, generando debates y preocupación entre diputados y empleados, quienes manejaron la información con extrema cautela debido a su gravedad política y legal.

[LEER] Redondo admite espionaje al interior del CN en sistema con imágenes y audios

En este contexto, la salida discreta del ex presidente del Congreso, Luis Redondo, la noche del martes 20 de enero, sin acompañamiento habitual, avivó especulaciones sobre posibles vínculos con el caso.

Empleados del Parlamento confirmaron que los equipos ya fueron desmontados, pero persiste la incertidumbre sobre cuánto tiempo estuvieron operativos y cuál fue el destino de los datos recopilados, además la inspección continua en todas las áreas.

Se estima que la tecnología fue instalada durante la administración anterior dado que los dispositivos no figuraban en inventarios oficiales.

Expertos en transparencia y gobernabilidad han advertido que la presencia de sistemas de espionaje no autorizados en el Congreso Nacional constituye una grave vulneración a la independencia institucional y a la privacidad de los funcionarios, exponiendo al Poder Legislativo a riesgos inéditos para la democracia y el Estado de derecho.

La expectativa ahora se centra en la capacidad de la nueva junta directiva para restaurar la seguridad, recuperar la confianza ciudadana y delimitar responsabilidades sobre un incidente que amenaza con marcar el inicio de la nueva legislatura.

Mientras tanto, las primeras indagaciones incluyen auditorías técnicas y revisiones exhaustivas de seguridad para descartar la existencia de más equipos clandestinos. El caso, de extrema sensibilidad institucional, continúa bajo investigación y sin declaraciones públicas de las autoridades legislativas. LB