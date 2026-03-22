Espinoza urge al CN iniciar ya los juicios políticos, de no hacerlo presentará iniciativa ciudadana

Tegucigalpa – “Es indispensable poner en marcha los juicios políticos contra todos aquellos funcionarios, que a pesar de haber jurado ante la Constitución de respetarla y hacerla cumplir, no lo hicieron”, expresó este domingo la exdiputada Maribel Espinoza.

– Si los diputados no presentan el juicio político, se presentará una iniciativa ciudadana, dijo.

A su criterio, todo ese tipo de “malos funcionarios” deben ser sometidos al juicio político porque existen evidencias contundentes que demuestran el fundamento para ejecutar esta figura.

Anunció que dará un compás de espera a los diputados para que presenten los juicios políticos, pero si no lo hacen entre finales de marzo y principios de abril, comenzarán a recolectar las firmas para presentar una iniciativa ciudadana.

“No es posible que en este país cuando se le ocurra a un politiquero se viole la Constitución y las leyes, eso sólo destruye el Estado de derecho, y si no se les pone un alto van a seguir cometiendo abusos, de cualquier partido que esté en el poder. Por eso es importante, fundamental, que se inicie los procesos de juicio político en el Congreso Nacional”, expresó.

Espinoza advirtió que en el caso que el Poder Legislativo no ejecuta los juicios políticos, entonces presentarán una iniciativa ciudadana para solicitarlos desde la sociedad civil.

Dijo que espera que todas las bancadas, a excepción la de Libre, den una muestra de civismo empujando los juicios políticos contra aquellos funcionarios que pusieron en precario la democracia en Honduras en 2025.

“Voy a ser clara, a todo aquel funcionario que haya violado la Constitución de la República y las leyes, se le debe aplicar el juicio político. Debe ser enjuiciado el consejero Marlon Ochoa, el magistrado Mario Morazán, interpelado el Fiscal General (Johel Zelaya) y éste ya no tiene excusas para enjuiciar a Luis Redondo y Roosevelt Hernández por sus actos más que evidentes”, explicó.

Reflexionó que si en el país no se dan ejemplos ante la violación reiterada a la Constitución por parte de politiqueros, entonces “Honduras va a la deriva”.

Señaló que el Poder Judicial tiene una deuda histórica con la ciudadanía. No es posible que se estén señalando audiencias en material laboral para 2030. “Qué tipo de justicia es esa, tengo información que se están señalando audiencias para 2030, eso es inconstitucional, los ciudadanos tienen derecho a una justicia expedita y pronta”, reprochó.

Garantizó que seguirá siendo crítica de los gobiernos, no importa quien ostente el poder. JS