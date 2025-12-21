Espinoza llama al Fiscal a tomar medidas contra Marlon Ochoa al afirmar que no firmará declaratoria oficial

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, hizo un llamado al fiscal general, Johel Zelaya, ante las declaraciones del consejero Marlon Ochoa quien afirmó que no firmará la declaratoria oficial del proceso electoral.

«En los Estados de Derecho se respeta la Ley y se cumplen los deberes que dimanan del cargo», señaló.

Agregó que queda constancia que nos obligará a tomar medidas excepcionales desde el Congreso Nacional.

En ese sentido, la legisladora preguntó ¿Señor Fiscal que hará usted ante esa declaratoria contraria a la ley? IR