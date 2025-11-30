Esperemos que se respete la voluntad y la democracia de Honduras, según exfuncionario estadounidense

Tegucigalpa – El subsecretario adjunto principal interino de Defensa para asuntos de Seguridad Internacional de Estados Unidos, Carlos Díaz Rosillo, deseó este sábado que se respete la voluntad de los hondureños y con ello la democracia.

“Espero que sea un proceso limpio y transparente que la voluntad de los hondureños se cumpla con mucha transparencia”, dijo a periodistas.

Comentó que espera que se cuente los votos de la manera correcta, que no se militarice la operación y que no se caiga el sistema.

Indicó que los hondureños tienen dos opciones: el cambio que ofrece el nacionalista Nasry Asfura y seguir con la continuidad que está con las candidaturas de Salvador Nasralla y la oficialista Rixi Moncada.

Consultado por la decisión del presidente Donald Trump de apoyar a Asfura, respondió que no es común un apoyo contundente y favorable para un aspirante de otro país.

Díaz Rosillo opinó que el apoyo de Trump a Asfura es porque considera que es la mejor opción para Honduras y para la relación con EEUU.

Admitió que el gobierno ha tomado medidas que son preocupantes, pero espero que la democracia triunfe, que el voto de los hondureños sea contado de manera correcta y gane el que consiga más votos.

El exfuncionario estadunidense advirtió que si no se respeta los resultados electorales habrá sanciones económicas más fuertes de la comunidad internacional.

Esclareció que no hay problema con las aspiraciones de Rixi Moncada, pero que ella se presenta como extrema-izquierda, y arriesga que el gobierno de Honduras se convierta en un régimen como el de Venezuela. AG