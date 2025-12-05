“Esperemos que Salvador no se vaya en consenso con Libre para atacar al Partido Nacional”: Tomás Zambrano

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano hizo un llamado a respetar al pueblo, “esperemos que Salvador Nasralla no se vaya en consenso con Libre para atacar al Partido Nacional señalando un fraude con el fin de desprestigiar el proceso electoral donde la población fue el ganador de la misma”, afirmó.

“En este momento se está en un conteo de actas, hay un representante de cada por lo que quiere decir que Salvador no cree en su gente, la elección está reñida, pero no por eso se tiene que volver a contar los votos”, sostuvo.

Afirmó que un nuevo gobierno de unidad es lo que merece Honduras, se necesita al Partido Liberal para que se pueda hacer algo por el bien del país.

En ese sentido, pidió al candidato Salvador Nasralla, al Partido Liberal que tengan un poquito más de respeto a la población, ya que Libre lo que quiere es atacar y señalar un fraude, pero se les olvida que todos tenemos las actas para cotejarlas y sumarlas y que se verifique quién es el ganador, en nuestra base de datos, en el sistema instalado donde se van introduciendo las actas Nasry va ganando.

“Hay que aprender a perder, Libre no quiere que este proceso sea efectivo, ellos buscan justificar su derrota y quieren que Nasralla les siga su juego”, indicó.

Sostuvo que Marlon Ocho busca desestabilizar el proceso electoral, porque él a eso se ha dedicado antes, durante y después del proceso, por lo que para ellos como no ganaron y ya sabían que no iban a ganar es fraude.

Agregó que el llamado es a la cordura al respeto de la Constitución, esperemos que esté el 100% de las actas.

Recordó que en Honduras se ganan las elecciones con un voto de diferencia. IR