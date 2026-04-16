Esperanza de hondureños “resiste” pese a desconfianza institucional y retos económicos, según estudio

Tegucigalpa – El Instituto de Investigaciones Sociológicas (INISO) de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH) presentó este jueves los resultados del estudio titulado «Aspiraciones, Sueños y Esperanzas de la Ciudadanía Hondureña 2025», en el que subraya que la esperanza de hondureños “resiste” pese a desconfianza institucional y retos económicos.

La investigación, que consultó a mil 325 personas en los 18 departamentos del país, ofrece una radiografía detallada sobre las expectativas de la población frente al futuro inmediato del país.

El estudio utiliza la «Teoría de la Esperanza» de Charles R. Snyder para medir tres dimensiones clave, es decir, metas, vías (caminos para lograrlas) y agencia (motivación para actuar).

Hallazgos

En cuanto al índice general de esperanza, los hondureños registran un nivel intermedio de 3.05 en una escala de uno (1) a cinco (5). Resiliencia Juvenil: Los jóvenes de 18 a 25 años presentan los índices de esperanza más bajos (2.91), reflejando la incertidumbre de quienes inician su vida universitaria y laboral.

Sobre la brecha territorial, los residentes de zonas urbanas reportan mayor esperanza (3.10) que aquellos en zonas rurales (2.88), quienes perciben menores oportunidades y acceso limitado a servicios básicos.

La investigación destaca una clara demanda por eficiencia gubernamental y oportunidades económicas: en empleo y economía, el 72.6 % de los encuestados identifica la generación de empleo como la prioridad número uno para el gobierno central. Además, el 84.2% aspira a que el gobierno reduzca el gasto público y mejore la calidad de los servicios de agua y luz.

En cuanto a seguridad, aunque el 71.8 % cree que la acción comunitaria organizada puede reducir la delincuencia, persiste una brecha de confianza de solo el 22.4 % de las víctimas de delitos llega a interponer una denuncia formal, principalmente por desconfianza en el sistema.

Y en materia de migración, el bienestar familiar es el principal motor para salir del país, es decir que el 69.1 % de los participantes estaría dispuesto a abandonar el país en busca de mejores oportunidades si fuera necesario para su familia.

Los hallazgos de la UNICAH subrayan un fuerte rechazo a prácticas políticas tradicionales, prima la necesidad de transparencia, correcta gestión de fondos, reformas electorales.

«Este estudio es un llamado a la acción. Resulta urgente diseñar políticas públicas que reduzcan las brechas sociales y fortalezcan la transparencia para transformar la esperanza en oportunidades concretas», destacó el equipo de investigación del INISO de la UNICAH.

El levantamiento de datos fue realizado por docentes y estudiantes de diez campus de la UNICAH entre el 27 de octubre y el 7 de noviembre de 2025. La muestra se compone principalmente de jóvenes (62.8%) y mujeres (60.8%) de áreas urbanas. (RO)