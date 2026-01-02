“Esperamos que este sea un nuevo gobierno y no solamente un cambio de rostros”: Miguel Lenihan

Tegucigalpa – Monseñor Miguel Lenihan, arzobispo de la arquidiócesis de San Pedro Sula, norte del país, señaló hoy que espera que sea un nuevo gobierno y no solamente un cambio de rostros.

“Tenemos un nuevo gobierno y esperamos que este sea un nuevo gobierno y no solamente un cambio de rostros”, expresó el religioso.

En ese orden, exhortó a las nuevas autoridades a trabajar por Honduras y por los más necesitados y los más vulnerables.

“No se olviden de los pobres de Honduras”, clamó.

Consideró que este debe ser un año de paz, por lo que pidió que no nos cansemos de orar.

“Queremos paz en nuestros corazones, en los hogares y en el país”, reflexionó.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la tarde del martes 30 de diciembre los resultados de las elecciones del pasado 30 de noviembre en los niveles de alcaldías y diputaciones.

De las 298 alcaldías los nacionalistas ganaron 151, los liberales 76, Libre 69, Pinu 1 y 1 independiente, según la declaratoria oficial.

Entre tanto, en el legislativo el PN se alzó con 49 seguido del Partido Liberal con 41, mientras Libertad y Refundación (Libre) redujo su cuota legislativa a 35 diputaciones, Pinu-SD 2 y Democracia Cristiana 1.

Previamente, el 24 de diciembre el CNE declaró al ciudadano Nasry Asfura como presidente electo para el periodo 2026-2030. (RO)