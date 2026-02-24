Esperamos que el nuevo director respete los derechos y estabilidad laboral, pide presidente de Sitrainfop

Tegucigalpa – El presidente del sindicato de trabajadores del Instituto de Formación Profesional (Infop), Antolino Díaz, comentó que la expectativa con el nombramiento del nuevo director es que haya respeto al derecho y estabilidad laboral.

Este fin de semana, el presidente Nasry Asfura nombró al exdiputado Edgardo Loucel como nuevo director de Infop.

“La expectativa que haya respeto por la normativa nacional, derechos de los trabajadores y estabilidad laboral para que todo puede caminar en pro del instituto y se imparte la formación profesional de calidad”, manifestó Díaz.

Recordó que el pasado gobierno inició irrespetando los derechos de los trabajadores, imperando el abuso de autoridad y atropello a los trabajadores.

El sindicalista comentó que tiene pendiente platicar con el nuevo director de Infop sobre su reintegro a la institución ya que fue despedido en noviembre del 2025.

Señaló que Loucel se presentó hasta este martes en la institución.

Díaz indicó que de acuerdo al artículo 516 del Código de Trabajo, los dirigentes sindicales están protegidos por el fuero sindical por seis meses y un amparo de un año por el contrato colectivo.

Advirtió que si no logra el reintegró tras seis meses del fuero sindical, el Sitrainfopr puede tomar la determinación de escoger un nuevo presidente. AG