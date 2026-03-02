“Esperamos no se despida para colocar activistas”: advierte economista sobre reducción del Estado

Tegucigalpa – Achicar el Estado no puede convertirse en un mecanismo para despedir empleados y abrir espacios a simpatizantes políticos dijo la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, tras el anuncio y aprobación de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, que le permite al Gobierno que reduzca el aparato estatal mediante el cierre o fusión de instituciones.

Castillo señaló que “ni este ni ningún gobierno debería despedir empleados solo por despedirlos, ni para abrir espacios y colocar a sus afines”. A su juicio, cualquier proceso de reestructuración debe basarse en méritos y criterios técnicos, no en intereses partidarios.

La economista cuestionó la práctica histórica de que cada administración contrate a sus seguidores y despida a los anteriores, lo que —según dijo— ha generado un “círculo vicioso” de demandas contra el Estado y un crecimiento sostenido del gasto salarial.

“Los salarios del sector público ya superan los 100 mil millones de lempiras, lo que representa la mitad o más de los ingresos tributarios”, advirtió. Esto, afirmó, deja escaso margen para la inversión productiva y limita la capacidad del Estado para impulsar el desarrollo.

En ese contexto, sostuvo que no basta con anunciar la supresión de instituciones si no se trata de una reforma profunda.

Castillo insistió en que la clave está en identificar instituciones con duplicidad de funciones y, al fusionarlas, eliminar estructuras paralelas.

“Si van a fusionar, debe quedar una sola estructura eficiente, no más viceministros ni más direcciones generales”, indicó, señalando que es precisamente en esos niveles donde se concentran los salarios más altos.

Finalmente, planteó la necesidad de una reforma integral del sector fiscal que abarque tanto el gasto como los ingresos, con énfasis en la calidad del gasto público. En ese sentido, pidió que los proyectos se ejecuten mediante licitaciones públicas para garantizar transparencia, evitando el abuso de compras directas bajo la figura de emergencia. LB