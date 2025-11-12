“Esperamos el apoyo de EEUU cuando Mel Zelaya trate de imitar a Maduro y robarse las elecciones en Honduras”: Tomás Zambrano

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano agradeció la preocupación de Estados Unidos al proceso electoral hondureño.

Asimismo, dijo que esperamos su apoyo y de toda democracia del mundo en caso de que Mel Zelaya trate de imitar a Nicolás Maduro y robarse las elecciones en Honduras.

“Nosotros como hondureños haremos nuestra parte de motivar al pueblo que salga masivamente a votar para evitar que nos instalen una dictadura, Dios con nosotros”, arguyó.

Zambrano posteo en sus redes sociales “muchas gracias al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, su preocupación es la de todos nosotros en Honduras que desde la oposición hemos estado viendo el sistemático ataque desde el poder de un gobierno Socialista del Siglo XXI contra el proceso electoral, contra la oposición y contra las leyes”.

Landau anunció que su país responderá con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad a las elecciones hondureñas del próximo 30 de noviembre.

El funcionario reveló que EEUU comparte la preocupación expresada por la Organización de Estados Americanos (OEA) con respecto al proceso electoral que se verificará en Honduras a finales de este noviembre.

“Nuestro gobierno sigue de cerca la situación y exhorta a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y las militares, a que respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras”, enfatizó el subsecretario Landau.

Advirtió que “el presidente Donald Trump, el secretario (Marco) Rubio y yo nos preocupamos profundamente por el hemisferio occidental y responderemos con rapidez y firmeza a cualquier atentando contra la integridad del proceso democrático en Honduras”. IR