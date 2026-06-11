Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 20260LBL:0LBL:0LBL:0LBLPowered by Data443 Evergreen Countdown Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios ¡Espectacular!11 de junio de 2026USA 2026 - Foto del díaPor: Agencias InternacionalesCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticias«México, campeón en desapariciones»: madres buscadoras irrumpen en el Mundial 11 de junio de 2026 Julián Quiñones: «Estamos felices, pero queremos más» 11 de junio de 2026 2-0. México rompe la maldición y gana por primera vez un partido inaugural 11 de junio de 2026 Marcos Senesi se suma a la convocatoria mundialista de Argentina en reemplazo de Balerdi 11 de junio de 2026 El Mundial desborda el Zócalo de Ciudad de México y toma las calles del Centro Histórico 11 de junio de 2026