Especialistas de brigada Duke operan a menores con afecciones cardíacas con el apoyo de Ficohsa Seguros

Tegucigalpa – Con el apoyo de Ficohsa Seguros, la brigada Duke Heart for Honduras inició una jornada de operaciones y capacitaciones en el Hospital María para beneficiar a menores de edad con intervenciones cardíacas y atención en materia de endocrinología.

Para ello se trasladaron al país la brigada Duke Heart for Honduras, la cual la integran 13 profesionales de la salud y es comandada por los doctores Joseph Turek, especialista en intervenciones cardíacas, y el Dr. Michael Freemark, endocrinólogo con más de 40 años de experiencia.

El doctor Turek ya realizó la primera intervención en el Hospital María a un menor con severos problemas cardíacos, ya que presentaba afectaciones en las válvulas.

El doctor Turek explicó que con la intervención, el menor podrá vivir más allá de su adolescencia y si no hubiera sido intervenido las posibilidades de sobrevivir a su juventud hubieran sido pocas.

El doctor Tutek informó que es su quinto año consecutivo que viaja a Honduras para participar en la brigada para realizar intervenciones cardíacas pediátricas.

Se espera que en total sean ocho menores los que sean intervenidos por sus afecciones cardíacas.

Desde el 2022 hasta el 2025 más de 46 pacientes, entre menores y adultos, han sido beneficiados con intervenciones, con una colaboración de 1.1 millones de dólares.

De su lado, el doctor Freemark es un renombrado especialista en endocrinología y que ayudará en la transferencia de conocimientos a sus pares hondureños al impartir conferencias, así como tratar varios pacientes.

El doctor Freemark señaló que se encuentra impresionado por el compromiso del personal médico en atender a los menores en Honduras y adelantó que tienen muchos proyectos para ayudar al país.

Explicó que visitó el Hospital Escuela y se mostró sorprendido por la pasión con que trabaja el personal de salud del país, a ¿esar de contar con limitaciones.

Ficohsa Seguros se unió a la campaña para promover la llegada de la brigada de profesionales de la salud que asisten a menores hondureños con problemas cardíacos y otros males.

También colaboran, además del Hospital María de Especialidades, la Fundación Creciendo con Diabetes. (PD).